О слабости страхового рынка страны и недостатках в его работе haqqin.az писал не раз. Да и зачем далеко ходить, когда об этом говорят и последние статданные. А они совсем не утешительны. Активы страхового сектора Азербайджана (включая активы страховых, перестраховочных и брокерских компаний) по итогам первого полугодия составили 1 млрд 405 млн 253,4 тыс. манатов, что на 0,3% меньше показателя на конец 2019 года. То есть за полгода активы лишь уменьшились.

Взяться за эту статью нас заставила появившаяся в СМИ информация об учреждении в Азербайджане двух новых зарегистрированных страховых агентств. Официальным представителем страхового агентства Qarant является Хыдыр Агаев, страхового агентства Sabah – Ниджат Азизли. Оба агентства были зарегистрированы 17 июля. Уставный капитал каждого агентства составляет 10 манатов.

При этом 448,091 млн манатов или 31,9% активов аккумулировано на банковских счетах (спад на 2,5%), 387,409 млн манатов (- 4,5%) – в долгосрочных финансовых активах, 175,187 млн манатов (рост на 23,7%) – в дебиторской задолженности, остальное – в прочих активах. Совокупный уставный капитал страхового сектора на начало июля составил 422,636 млн манатов, что на 0,1% больше показателя на конец 2019 года. А страховые резервы сектора на 1 июля 2020 года оцениваются в 762,882 млн манатов (+ 3,5%), суммарная нераспределенная прибыль – 87,697 млн манатов (- 39,7%).

Если по этим данным еще трудно проводить анализы и делать выводы, рассмотрим рентабельность деятельности страхового рынка. Чистая прибыль страхового сектора (включая страховые, перестраховочные и брокерские компании) за полгода составила 61,258 млн манатов, что на 19,7% меньше показателя аналогичного периода 2019 года. При этом доходы страхового сектора выросли по сравнению с первым полугодием 2019 года на 20,8% - до 455,157 млн манатов. К сожалению, не совсем понятно, как при росте доходов на 20% примерно настолько же может уменьшиться прибыль. Но этим заниматься призван регулятор.

Страховые взносы тоже выросли на 11,8% - до 455,384 млн манатов, тогда как чистые страховые резервы сократились на 49,087 млн манатов. Инвестиционные доходы страхового рынка составили 30,625 млн манатов (+ 2,1%), а доля перестраховщиков в страховых взносах – 5,448 млн манатов (- 45,7%). Расходы страхового сектора за отчетный период выросли на 27,4% - до 383,238 млн манатов. При этом страховые выплаты составили 191,11 млн манатов (рост на 56,5% - причины не раскрываются), выплаты на перестрахование – 82,936 млн манатов (рост на 9,7%), расходы на ведение дела – 89,155 млн манатов (рост на 2,1%). В первом полугодии страховщики выплатили налога на прибыль на сумму 10,498 млн манатов.

И все это на страховом рынке, где действуют 21 страховая, 1 – перестраховочная и 12 – брокерских компаний. И который год подряд СМИ тревожно отмечают, что даже такие показатели достигнуты в основном за счет пяти-шести ведущих страховых компаний страны. В частности, за полгода по премиям на долю пяти страховых компаний пришлось 353,925 млн манатов или 75,7% от собранных 467,483 млн манатов. А из 223,196 млн манатов выплат, осуществленных за 6 месяцев текущего года, на долю пяти страховых компаний пришлось 190,134 млн манатов или 85,2%. И эти компании известны всем: ОАО PASHA Heyat Sigorta, PASHA Sigorta, Государственная страховая коммерческая компания Azersigorta, ОАО Ateshgah Heyat Sigorta и Qala Sigorta и Xalq Sigorta. Остальные же компании довольствуются лишь 15%-20% страхового пирога, на долю каждой из них приходится в среднем 1%-2% рынка.