Известный композитор призвал спасти театры: они на грани разорения

Индустрия развлечений находится на грани, после которой ее уже не удастся возродить в докарантинном масштабе, заявил в британском парламенте композитор Эндрю Ллойд Уэббер, сообщает BBC News.

Автор знаменитых на весь мир мюзиклов сказал, что театрам будет экономически невыгодно работать в условиях социального дистанцирования.

"Нам просто нужно открыть эту область искусства и дать ей работать. Мы находимся на краю черты, за которой нет возврата", - сказал он членам парламентского комитета по культуре.