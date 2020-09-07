G7 назвала отравление Навального подтвержденным

Министры иностранных дел США, Великобритании, Франции и других стран G7, а также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель совместно призвали Россию найти виновных в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Руководители внешнеполитических ведомств отметили, что считают отравление Навального подтвержденным. Об этом сообщает Коммерсант.