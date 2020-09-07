G7 назвала отравление Навального подтвержденным
Министры иностранных дел США, Великобритании, Франции и других стран G7, а также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель совместно призвали Россию найти виновных в отравлении оппозиционера Алексея Навального.
Руководители внешнеполитических ведомств отметили, что считают отравление Навального подтвержденным. Об этом сообщает Коммерсант.
Германия ознакомила партнеров по G7 с результатами исследования, показавшими отравление Алексея Навального веществом из группы «Новичок», указано в заявлении, которое распространил Госдепартамент США. Главы МИД призвали Россию следовать Международному пакту о гражданских и политических правах, а также привлечь виновных к ответственности.
«Нападение на лидера оппозиции Алексея Навального — еще один удар по демократии и политическому плюрализму в России. Оно представляет собой серьезную угрозу мужчинам и женщинам, защищающим политические и гражданские свободы, которые Россия согласилась гарантировать»,— заявили подписавшиеся.