Джанни Де Бьязи о своей первой победе в сборной Азербайджана

«Получилась очень хорошая игра, - говорит итальянский специалист. - В первом тайме могли забить несколько голов. Рады, что победили. Во втором тайме ощущалась усталость. Помимо этого, было и напряжение.

Самое важное, что мы сегодня не удалялись и сыграли весь матч 11 на 11. Я сделал несколько изменений по сравнению с матчем с Люксембургом. В той игре мне некоторые моменты не понравились. Но то была моя первая игра в сборной, и не было даже ни одной товарищеской встречи.

Сегодня на поле вышли два новых игрока. И Аббас Гусейнов, и Рагим Садыхов очень мне понравились. У нас есть много таких игроков, будем их постепенно вводить в состав.

Важно было и желание футболистов, которое они показали на поле. Также запасные, сидевшие на трибуне, тоже очень поддерживали команду. Для меня очень важно, что за результат переживали не только те 11 футболистов, которые находились на поле, но и все 25 игроков. Сегодня мы слышали поддержку запасных.

Я с первых дней говорил: все мы должны верить в успех. Если будет так, то подобных побед будет больше. Сегодня сборная Азербайджана также показала, что может в короткий период времени делать выводы из поражений и проявить характер».