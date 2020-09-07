США призвали к давлению на Иран
Постоянная пятерка Совета Безопасности ООН и Германия должны оказывать давление на Иран, чтобы вынудить Тегеран начать всеобъемлющие переговоры по вызывающим обеспокоенность вопросам, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
"Запасы урана в Иране, как сообщается, более чем в 10 раз превышают лимит, установленный СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий). "Евротройка" (Великобритания, Германия, Франция) и другие страны должны очнуться и признать реальность, заключающуюся в том, что ядерной сделки более не существует, им следует присоединиться к нам в применении жестких санкций", - написал шеф американской дипломатии в своем Twitter.
"Давление и всеобъемлющие переговоры - единственный путь вперед", - утверждает Помпео.