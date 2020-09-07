В Британии резкий рост числа случаев COVID-19: снова ужесточат меры

В понедельник ежесуточный показатель выявленных заболевших составил более 2,9 тыс. человек. Это самый высокий прирост с мая. В Британии регистрируется в четыре раза больше случаев, чем в середине июля. Есть опасения, что открытие школ, а затем университетов еще больше усугубит ситуацию, пишет BBC News.

Рост числа новых случаев связывают с молодежью. Почти половина заболевших - люди в возрасте от 20 до 40 лет. Также значительное количество случаев было выявлено у подростков и у людей в возрасте от 40 до 50 лет. В начале пандемии большинство заражений приходилось на людей пожилого возраста.

Ожидается, что британский премьер-министр Борис Джонсон в среду, 9 сентября, на фоне резкого скачка числа случаев заражения коронавирусом объявит об ужесточении мер. Об этом сообщает Газета.ру. Допустимое число людей, собирающихся вместе, будет вновь снижено с нынешних 30 человек до 6. Эти ограничения коснутся открытых пространств и любых помещений.