Известная фармкомпания прервала испытания ковид-вакцины: побочный эффект

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления побочного эффекта у одного из пациентов. Об этом сообщил американский медицинский журнал Stat со ссылкой на представителя компании.

По его словам, стандартная проверка "привела к паузе в вакцинации..." Представитель AstraZeneca указал, что приостановка испытаний носит "рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены", передает ТАСС.

Stat уточняет, что участник испытаний, у которого проявились побочные эффекты от вакцины, "как ожидается, поправится".

Источники издания утверждают, что неназванный пациент участвовал во второй или третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса в Великобритании, однако представитель AstraZeneca не стал комментировать эти сведения. Он также не уточнил, какого рода побочные эффекты от приема вакцины наблюдались у этого человека. Третья фаза испытаний вакцины, которую AstraZeneca разрабатывает совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания), началась в США в конце августа, в тестах принимают участие 30 тыс. взрослых американцев.