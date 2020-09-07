США рассмотрят дополнительные санкции против Беларуси

США вместе с союзниками рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси, заявил госсекретарь Майкл Помпео.

"США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Беларуси...", - цитирует РИА Новости заявление Помпео.

"Мы призываем белорусские власти покончить с насилием в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных и вести значимый диалог с подлинными представителями белорусского общества", - заявил Помпео.