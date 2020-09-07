Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:35

Минздрав России сообщил, что первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот и скоро начнутся поставки препарата в регионы страны. Странная история: когда началась эпопея с коронавирусом, для российской элиты и селебрити стало трендом им заболеть. Теперь тренд поменялся: стало модным испытывать на себе российскую вакцину, которую изобрели российские ученые. Причем оба тренда прокачивали российские пропагандисты.

Первой прививку испробовала дочь Владимира Путина - ход красивый, тут не поспоришь. Потом физраствор вколол Владимир Жириновский. Даже Александр Лукашенко встал в очередь, чтобы заполучить российское чудо - ну, а дальше начался просто хоровод вакцинаций: Собянин, Шойгу и другие министры. В ближайшее время следует ожидать очереди из звезд российской эстрады и представителей гламурной тусовки – куда ж без них. Тем не менее происходящее основную часть населения не убеждает: согласно недавним опросам, больше половины россиян (53,8%) опасаются делать себе отечественную прививку от коронавируса. Еще 5,7% респондентов затруднились с ответом. Тем более, что и Москва дает для них повод: на днях стало известно, что российские организации будут продавать странам Евразийского экономического союза вакцину... китайского производства Ad5-nCoV, которую разработала компания CanSino Biologics. Кстати, именно она считается одной из самых противоковидных разработок. Причем эта вакцина уже вот-вот выйдет на рынок — с 14 августа началась третья фаза испытаний, в которой принимают участие в том числе и 625 граждан России.

Тем для сомнения в эффективности российской разработки подкинул и Казахстан. На днях на брифинге в правительстве первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил, что вакцина «Спутник V» имеет определенные противопоказания. Наряду с хроническими инфекционными, респираторными заболеваниями данная вакцина, как выяснилось, противопоказана беременным, женщинам в период грудного вскармливания, а также людям в возрасте до 18 лет и старше 60 лет. Да и на Западе к российскому препарату, в пиар-целях гордо именуемому «Спутник», которому еще только предстоит пройти третью фазу клинических испытаний, относятся с опасением. И дело здесь совсем не в русофобии, как это пытаются представить в некоторых российских СМИ. У серьезных западных исследователей есть два вопроса, на которые они пока не получили из Москвы убедительных ответа. Во-первых, утверждает главный редактор авторитетнейшего в научном мире журнала The Lancet Ричард Хортон (Richard Horton): «...они [россияне] провели испытания на очень небольшой группе добровольцев — в них участвовало всего 76 человек. Сравните эти цифры с испытаниями вакцины, проведенными в Оксфорде, в которых участвовало более 1000 человек». «Пока нам ясно только одно: вакцина действительно вызывает нужный иммунный ответ. Мы можем говорить о том, что был зафиксирован довольно сильный иммунный ответ, но в испытаниях принимали участие всего 76 добровольцев. Пока что можно сказать, что вакцина, судя по всему, безопасна и не вызывает серьезных побочных эффектов, - считает он. - Но, как вы только что заметили, сейчас необходимо провести крупномасштабные рандомизированные испытания. Они уже начались в Москве, и нам нужно дождаться результатов, прежде чем мы сможем сказать что-либо более определенное».

Во-вторых, открытым остается вопрос насколько лучше или хуже работает эта вакцина по сравнению с другими вакцинами. Так и неясно, вполне ли достаточен полученный уровень нейтрализации для защиты от инфекции и как долго полученные антитела могут оставаться в крови. Проще говоря, защищены ли вакцинированные "Спутником V" люди от повторного заболевания COVID-19? Более жестко высказалась другая группа ученых, которая провела тщательное исследование принципа действия уже зарегистрированной российской вакцины. Результат их ошеломил: основанные на геноме вируса-помощника Ad5 вещества могут сделать получившего вакцину человека более уязвимым к ВИЧ, что, в свою очередь, грозит повлечь за собой вспышку СПИДа. «Я бы проявил беспокойство в контексте применения российской вакцины в стране или в группах населения, где есть риск инфицирования ВИЧ», - заявил заместитель руководителя американской организации Covid-19 Prevention Trials Network Ларри Кори (Larry Corey). Но и это еще не все. Поскольку во всем мире разрабатывается целый ряд вакцин, иммунитет к Ad5 растет. В России это около 40%, в Африке — до 80%. Это означает, что на половину населения эта вакцина, которую уже протестировали на себе высокопоставленные российские чиновники и политики, вообще никак не подействует. «Зарубежные коллеги, которые, видимо, чувствуя определенную конкуренцию, конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны», - заявил в прошлом месяце министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время пресс-конференции в Москве.