Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск лишился места в пятерке богатейших людей мира после того, как потерял за сутки 16,3 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По данным рейтинга, сейчас состояние Маска составляет 82,2 миллиарда долларов, что позволяет ему расположиться на шестой строчке. Как отмечает агентство, подобное снижение стало крупнейшим однодневным спадом в истории BBI.

Такое резкое сокращение состояния миллиардера вызвано падением акций Tesla. Накануне они потеряли пятую часть стоимости, упав на 21,06 процента — до 330,21 доллара за акцию.

Еще 1 сентября бумаги Tesla стоили на треть дороже — более 498 долларов. На снижение их стоимости могло повлиять формирование "пузыря" с неоправданно резким ростом, а также то, что на прошлой неделе компании не удалось попасть в индекс широкого рынка S&P 500.