Межбанк, ABAD и AKİA окажут поддержку предпринимательству в аграрном секторе

Со своей стороны Международный банк Азербайджана будет предоставлять клиентам льготные кредиты, что способствует повышению оперативности процесса. Предприниматели, работающие в сельскохозяйственном секторе, получат также другие привилегии благодаря возможностям «Клуба предпринимателей». Тем самым клиенты смогут воспользоваться различными выгодными услугами - логистикой, транспортом, сертификацией и т.д.

Международный банк Азербайджана, юридическое лицо публичного права ABAD и Аграрное агентство кредитования и развития (AKIA) подписали меморандум о взаимопонимании. Протокол предусматривает совместное сотрудничество по поддержке развития предпринимательства. Согласно данному протоколу, будет оказана трехсторонняя помощь в реализации инвестиционных проектов.

Аграрное агентство кредитования и развития (AKIA) по взаимному соглашению с банком будет оказывать партнерскую поддержку в области финансирования. Также это важно для предпринимателей в экспертной поддержке и в целях обмена опытом в их сферах деятельности.

ABAD окажет помощь в организации упаковочного производства и продаже сельхозпродукции. Это также создаст благоприятные условия для получения нового опыта в производстве и маркетинге.

Председатель Аграрного агентства кредитования и развития Сеймур Мовлаев отметил: «Успешная реализация мер, предусмотренных в этом документе, подписанном между тремя партнерами, будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе. В рамках этого сотрудничества будут реализованы совместные проекты, направленные на устойчивое развитие в сфере сельского хозяйства, также будут разработаны совместные продукты».

Директор ABAD Руфат Эльчиев сказал: «Предприниматели и сельхозпроизводители смогут использовать программы местных и международных организаций благодаря возможностям, созданным в рамках этого сотрудничества. Им будет оказана экспертная поддержка, а также будут созданы условия для обмена опытом».

Наргизханым Билендерли, управляющий директор по корпоративному бизнесу Международного банка Азербайджана уточнила, что поддержка развития аграрного сектора занимает особое место в стратегии банка: «В последние годы мы активно помогаем в реализации бизнес-проектов, а деятельность определенного количества субъектов малого и среднего бизнеса относится к аграрному сектору. В рамках подписанного протокола мы объединяем возможности с нашими партнерами. Это позволит нам быть еще полезнее для наших клиентов, работающих в аграрном секторе».

Согласно подписанному тремя сторонами протоколу, уже в ближайшее время планируется реализация совместных проектов корпоративной социальной ответственности.