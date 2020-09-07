Глава KATV: "Хотя мир уже не будет прежним, мы продолжим свою стратегию"

В условиях пандемии коронавируса и введенного в Азербайджане режима карантина миллионы граждан были вынуждены соблюдать режим изоляции. В эти месяцы колоссально возросла нагрузка на интернет-провайдеров и операторов кабельного телевидения. За последние годы ведущей компанией в стране по оказанию этих услуг стала AG Telecom , которая владеет брендом KATV 1. В этом году компания отмечает свой 15-летний юбилей. Как ей удалось справиться с проблемами, вызванными пандемией коронавируса? Какие цели были достигнуты за последние 15 лет, и какие планы у компании на будущее? На эти и другие вопросы haqqin . az отвечает руководитель AG Telecom Самир Гурбанов.

- 15 лет в жизни любой компании огромный срок, особенно в современном мире, когда в глобальном контексте жизненный цикл компаний заметно укоротился. Какими были 15 лет для KATV1, которое без всякой лести можно вносить в абсолютную 20-ку наиболее популярных азербайджанских брендов?

- Спасибо за добрые слова, честно говоря, быть в числе лучших всегда приятно, но я считаю, что AG Telecom еще многое предстоит сделать. Вы правы, мы живем в чрезвычайно интересное время, когда жизненные циклы бизнеса существенно сократились. Сейчас какая-та компания с прорывной технологией может за достаточно короткий срок стать очень популярной и завоевать аудиторию в десятках странах. Бизнес-модель KATV1, как вы знаете, первоначально была ориентирована на Азербайджан. И нам удалось, начав с традиционной услуги оператора кабельного телевидения, сегодня постепенно расширять свою продуктовую линейку. С гордостью могу заявить, что компания AG Telecom, владеющая торговой маркой KATV1, в настоящее время один из крупнейших операторов кабельного телевидения на Южном Кавказе. Мы сотрудничаем с ведущими мировыми телеканалами мира, многолетнее партнерство с которыми подтверждает высокий уровень ведения бизнеса азербайджанской компании. Если 15 лет назад нашими пользователями могли стать только жители некоторых районов Баку, то сейчас, благодаря внедренным технологиям, нашими абонентами могут стать как жители Азербайджана, так и других стран. Возможно, мы были первой азербайджанской компанией с инновационной услугой, которой может воспользоваться житель любой страны посредством устройства KATV1 Smart.

Последние 15 лет были очень знаменательными для всего высокотехнологичного сектора Азербайджана. В этих временных рамках не только AG Telecom превратился в многопрофильную компанию, но и другие отечественные высокотехнологичные компании стали гораздо опытнее и уже экспортируют решения и ИТ-оборудование в более чем 20 стран мира.

-AGTelecom также является владельцем зарубежных цифровых медиаресурсов. Можете раскрыть ваше стратегическое видение именно этого направления?

На сегодняшний день мы владеем медиаресурсами в Грузии и Турции.

AG (Azerbaijan Georgian) Fm – культурный мост между нашими странами. Знакомит жителей и гостей Грузии с культурой Азербайджана. Также на канале представлены различные социальные и просветительские проекты.

TMB (Türk Musiqi Birliyi) TV – представляет современную культуру тюркских стран и народов. Этот телеканал пользуется популярностью в странах СНГ и Европы. Знакомит и популяризирует культуру тюркских стран и народов.

Отмечу, что несмотря на то, что AG Telecom это компания, которая прежде всего преследует коммерческие цели, - наши медиапроекты носят социальный характер и помогают экспорту азербайджанской культуры в вышеуказанные страны.

К примеру, по радиоканалу AG Fm преимущественно транслируются композиции азербайджанских исполнителей, и мы знакомим всех слушателей с нашей национальной музыкой. Просмотр же музыкальных клипов по телеканалам TMB позволяет выполнить ту же просветительскую функцию, но в телевизионном формате.

Наше стратегическое видение по этому направлению довольно простое – мы хотим присутствовать в некоторых странах, чтобы продвигать информационное поле. Повышать узнаваемость и любовь к Азербайджану.

- Сегодня KATV1 также предоставляет услугу по широкополосному доступу в интернет. Насколько успешно вам удалось закрепиться в этом сегменте?