Глава KATV: "Хотя мир уже не будет прежним, мы продолжим свою стратегию"
В условиях пандемии коронавируса и введенного в Азербайджане режима карантина миллионы граждан были вынуждены соблюдать режим изоляции. В эти месяцы колоссально возросла нагрузка на интернет-провайдеров и операторов кабельного телевидения. За последние годы ведущей компанией в стране по оказанию этих услуг стала AGTelecom, которая владеет брендом KATV1. В этом году компания отмечает свой 15-летний юбилей. Как ей удалось справиться с проблемами, вызванными пандемией коронавируса? Какие цели были достигнуты за последние 15 лет, и какие планы у компании на будущее? На эти и другие вопросы haqqin.az отвечает руководитель AGTelecom Самир Гурбанов.
- 15 лет в жизни любой компании огромный срок, особенно в современном мире, когда в глобальном контексте жизненный цикл компаний заметно укоротился. Какими были 15 лет для KATV1, которое без всякой лести можно вносить в абсолютную 20-ку наиболее популярных азербайджанских брендов?
- Спасибо за добрые слова, честно говоря, быть в числе лучших всегда приятно, но я считаю, что AG Telecom еще многое предстоит сделать. Вы правы, мы живем в чрезвычайно интересное время, когда жизненные циклы бизнеса существенно сократились. Сейчас какая-та компания с прорывной технологией может за достаточно короткий срок стать очень популярной и завоевать аудиторию в десятках странах. Бизнес-модель KATV1, как вы знаете, первоначально была ориентирована на Азербайджан. И нам удалось, начав с традиционной услуги оператора кабельного телевидения, сегодня постепенно расширять свою продуктовую линейку. С гордостью могу заявить, что компания AG Telecom, владеющая торговой маркой KATV1, в настоящее время один из крупнейших операторов кабельного телевидения на Южном Кавказе. Мы сотрудничаем с ведущими мировыми телеканалами мира, многолетнее партнерство с которыми подтверждает высокий уровень ведения бизнеса азербайджанской компании. Если 15 лет назад нашими пользователями могли стать только жители некоторых районов Баку, то сейчас, благодаря внедренным технологиям, нашими абонентами могут стать как жители Азербайджана, так и других стран. Возможно, мы были первой азербайджанской компанией с инновационной услугой, которой может воспользоваться житель любой страны посредством устройства KATV1 Smart.
Последние 15 лет были очень знаменательными для всего высокотехнологичного сектора Азербайджана. В этих временных рамках не только AG Telecom превратился в многопрофильную компанию, но и другие отечественные высокотехнологичные компании стали гораздо опытнее и уже экспортируют решения и ИТ-оборудование в более чем 20 стран мира.
-AGTelecom также является владельцем зарубежных цифровых медиаресурсов. Можете раскрыть ваше стратегическое видение именно этого направления?
На сегодняшний день мы владеем медиаресурсами в Грузии и Турции.
AG (Azerbaijan Georgian) Fm – культурный мост между нашими странами. Знакомит жителей и гостей Грузии с культурой Азербайджана. Также на канале представлены различные социальные и просветительские проекты.
TMB (Türk Musiqi Birliyi) TV – представляет современную культуру тюркских стран и народов. Этот телеканал пользуется популярностью в странах СНГ и Европы. Знакомит и популяризирует культуру тюркских стран и народов.
Отмечу, что несмотря на то, что AG Telecom это компания, которая прежде всего преследует коммерческие цели, - наши медиапроекты носят социальный характер и помогают экспорту азербайджанской культуры в вышеуказанные страны.
К примеру, по радиоканалу AG Fm преимущественно транслируются композиции азербайджанских исполнителей, и мы знакомим всех слушателей с нашей национальной музыкой. Просмотр же музыкальных клипов по телеканалам TMB позволяет выполнить ту же просветительскую функцию, но в телевизионном формате.
Наше стратегическое видение по этому направлению довольно простое – мы хотим присутствовать в некоторых странах, чтобы продвигать информационное поле. Повышать узнаваемость и любовь к Азербайджану.
- Сегодня KATV1 также предоставляет услугу по широкополосному доступу в интернет. Насколько успешно вам удалось закрепиться в этом сегменте?
- Оказание этой услуги у нас на начальном этапе было экспериментом, так как тогда на рынке было достаточно много сильных игроков и была высока вероятность низкого спроса на услугу. Но мы сделали ставку на два наших преимущества – высокую лояльность наших пользователей и опытную вертикально интегрированную сервисную службу, которую я могу назвать одной из самых лучших в стране. Как показала практика, мы были правы в своей гипотезе, и эта услуга под торговой маркой KATV1 пришлась по вкусу нашим пользователям. Сегодня немалая часть наших абонентов кабельного телевидения имеет доступ в интернет через KATV1. Мы продолжим создание собственной экосистемы для потребителей с множеством сервисов и услуг и уверен в росте спроса населения.
- Как повлияла общая ситуация с пандемией на операторов кабельного телевидения и интернет-провайдеров, в частности на KATV1?
- Пандемия, охватившая весь мир, не обошла и Азербайджан, который в рамках системной борьбы с COVID-19 ввел карантинный режим, в рамках которого практически все население в течение нескольких недель перешло на «домашний режим». Да, в отличие от многих сфер бизнеса, у нас, ввиду специфики бизнеса, – население продолжило пользоваться услугами. Но операторы столкнулись с более серьезной проблемой – с колоссальной нагрузкой на интернет-инфраструктуру. Нашей компании пришлось внести много технологических изменений, чтобы обеспечить бесперебойный сервис. Также при расчете пропускного трафика и ценообразования интернет-пакетов каждый провайдер рассчитывает среднее время доступа пользователей, которые проводят в интернете. В связи с карантином пользователи, находясь дома, стали гораздо чаще пользоваться интернетом и потреблять больше трафика.
В связи с этим расходы интернет-провайдеров увеличились, при неизменности доходов. Мы все понимали, что в этот трудный период нужно поддержать наших граждан и своих клиентов, которые переживают нелегкие времена. Поэтому мы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия карантинного режима для своих клиентов путем доступа к кабельному вещанию и широкополосному интернету.
У нашей команды есть одна особенность – перед лицом трудностей мы всегда ищем возможности для нового роста. Как показывает практика, нам почти всегда удавалось обратить сложные ситуации в свою пользу – трансформироваться, вывести на рынок новые продукты или услуги. Уверен, даже с учетом многочисленных прогнозов зарубежных экспертов на тему «мир уже не будет прежним», наша компания сможет с успехом реализовать бизнес-стратегию и на следующие 15 лет.
- Продолжая тему, хотелось бы узнать, как крупные компании вашего уровня формируют стратегию?
- Это достаточно сложный вопрос для технологичных компаний, так как в период инновационных преобразований в современном мире, очень важно знать тренды и предиктивно реагировать на ожидаемые изменения рынка. Мир уже знает на примере таких компаний как Nokia, Yahoo, Blackberry и др. что происходит с бизнесом, если этого не делать. Наша команда понимает это и постоянно анализирует мировые тренды и следит за развитием различных глобальных продуктов. Мы используем для анализа «циклы хайпа» от Gartner, что позволяет нам понять, какие технологии будут актуальны в ближайшие 5-10 лет, а по которым уже достигнуто «плато».
Каждые 5 лет топ-менеджмент нашей компании после тщательного изучения существующих трендов определяет несколько технологий, которые потенциально могли бы быть интересны, и проводит анализ экономической обоснованности, технологичной реализуемости в условиях Азербайджана. Мы за применение технологий для решения проблем потребителя наиболее инновационным путем, а не за «технологии ради технологий». Думаю, нам придется и в новых сегментах применить наш богатый опыт и постараться привлечь заинтересованные стороны к их решению. Наши результаты за последние 15 лет подтверждают, что мы на правильном пути. KATV1 уже 15 лет? А мы ведь только начинаем…