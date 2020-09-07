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Одна из лидирующих ритейл-сетей страны Kontakt Home открыла рядом с Украинском кругом в Баку и в 10-м микрорайоне в Сумгаите два огромных магазина площадью 4000 кв.м и 4900 кв.м соответственно. Эти магазины являются самыми крупными магазинами мебели и электроники не только в Азербайджане, но и на всем Кавказе.

Все что вы ищите, в одном месте В магазинах с ассортиментом более 3000 товаров каждый клиент сможет найти самое нужное для себя. Оба магазина состоят из трех этажей. На первом этаже представлены цифровая техника, крупная и мелкая бытовая техника, посуда, велосипеды, скутеры, сигвеи и другие транспортные средства, на втором – гостиная, спальная и мягкая мебель, домашние аксессуары. На минус первом этаже в будущем будет открыт отдел Outlet.

Kontakt Home, в котором представлен широкий ассортимент продукции более 30 мировых брендов, предоставляет всем возможность найти необходимый товар в одном месте. Покупки превратятся в развлечение

Kontakt Home продумал все для удобства и развлечения своих клиентов. Никто не соскучится в этих магазинах. В зоне Samsung вы окунетесь в маленький мир бренда. Здесь вы можете сварить себе кофе, прогуляться и протестировать самые последние и флагманские модели Samsung. В этих магазинах вы также сможете найти такие эксклюзивные товары Samsung, как Air Dresser и Twin Cooling. Kontakt Home, который является официальным представителем Apple, создал именно в этих магазинах уголок для продукции этого бренда. Приходите и попробуйте в этих магазинах настоящий вкус «Яблока». Зона Delonghi с кофейным ароматом, смарт-зона Mi и других брендов обязательно удостоятся вашего внимания.

Kontakt Home не забыл и клиентов, которые приходят в магазины с детьми. В новых магазинах функционирует детская зона. Здесь маленькие посетители могут сесть и сыграть на планшете в любимые игры, посмотреть мультики. Еще одним отличием этих магазинов является игровая зона. Здесь посетители смогут весело провести свое время, сыграв в самые популярные видеоигры.

Как и другие магазины Kontakt Home, эти магазины также удобно расположены для клиентов: магазин «Украинский круг» - город Баку, Хатаинский район, улица Мухаммеда Хади, 2372 (рядом с круговой развязкой Украина), магазин «10-й микрорайон» - город Сумгаит, 10-й микрорайон (бывший торговый центр «Гадили»). Скидки до 50% в честь открытия, очень выгодные условия для оплаты частями Клиентов только магазинов «Украинский круг» и «10-й микрорайон» в Сумгаите в честь открытия ждут специальные предложения. Скидка до 50% при покупке наличными. Также до 13 сентября вы можете посетить указанные филиалы и воспользоваться условиями частичной оплаты без первоначального взноса, без процентов до 18 месяцев.