В Лянкяране возбудили уголовное дело против главы муниципалитета

В прокуратуре Лянкяранского района проведено расследование на основании поступившей информации о незаконных действиях председателя муниципалитета Ханбулан Лянкяранского района Кязыма Мамедова.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Лянкяранского района, в ходе расследования появились обоснованные подозрения в том, что в сентябре 2019 года К.Мамедов оформил не находящийся в собственности муниципалитета земельный участок на имя Теймура Шахбазова, взяв у него за это 3 тысячи манатов, а также указал в официальных документах ложные данные и утвердил документы печатью муниципалитета.

По факту в прокуратуре Лянкяранского района возбуждено уголовное дело по статье 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

Ведется расследование.