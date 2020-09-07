Лукашенко: есть сенсационная неопубликованная часть записи про Навального

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что есть неопубликованная часть перехвата разговора про Алексея Навального с сенсационными подробностями. Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который ранее был в числе представителей российских СМИ, взявших интервью у белорусского лидера, передает РИА Новости.

"Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. У нас есть, говорит (Лукашенко. — прим. ред.), весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди", — сказал Бабаян в эфире радиостанции "Говорит Москва".

На прошлой неделе Лукашенко сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. В пятницу белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал ее фрагмент, где человек, названный представителем ФРГ, говорит, что подтверждение "отравления" россиянина не так важно, так как на войне "всякие методы хороши". В немецком кабмине сказали, что это "фиктивный разговор". Польша также опровергла данные о беседе.