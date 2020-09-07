Хаял Ахмедзаде на страницах Нью-Йорк Таймс бьет в колокола проблема с дизельным топливом
Европа, один из крупнейших в мире потребителей дизельного топлива, сталкивается с серьезным перенасыщением, которое в сочетании со слабым спросом серьезно сказывается на способности нефтеперерабатывающих заводов региона продолжать работу, со ссылкой на агентство Рейтер сообщает Нью-Йорк Таймс.
Достигнув рекордно низкого уровня в разгар пандемии COVID-19 в апреле и мае, европейская маржа дизельного топлива снова получила тенденцию к снижению после довольно скромного восстановления в июле. Об этом свидетельствуют данные ориентировочного поставщика S&P Global Platts.
«Газойль [и дизельное топливо] составляет 40-50% от объема переработки, поэтому он должен быть прибыльным, иначе НПЗ просто сжигают наличные и должны закрыться», - сказал агентству Рейтер Хаял Ахмедзаде, главный торговый директор азербайджанской компании SOCAR Trading.
По его словам, рынок ценных бумаг показывает, что некоторые трейдеры ожидают, что котировки дизельного топлива упадут почти до нуля или даже станут отрицательными, что не имело бы прецедента.
«Слишком много нефтеперерабатывающих заводов для текущего спроса», - сказал он, добавив, что некоторые из них не смогут и дальше работать на нынешнем уровне.
В то время как ослабление карантина в последние месяцы по всей Европе увеличило спрос на дизельное топливо, в некоторых странах восстановление замедлилось.
По данным ведущего испанского дистрибьютора топлива CLH, поставки дизельного топлива на внутренний рынок в августе были примерно на 9% ниже, чем в июле, и составили 2 млн кубометров.
Экспериментальные данные Министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании показывают, что за последние четыре недели восстановление спроса на дорожное топливо, начавшееся в середине апреля, застопорилось.
Рынок дизельного топлива также страдает от высоких запасов.
По данным аналитической компании Vortexa, на Европу сейчас приходится самая большая доля глобальных плавучих хранилищ средних дистиллятов в мире.
В то же время, согласно данным Vortexa, импорт в Европу из других регионов в августе вырос.