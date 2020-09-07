Европа, один из крупнейших в мире потребителей дизельного топлива, сталкивается с серьезным перенасыщением, которое в сочетании со слабым спросом серьезно сказывается на способности нефтеперерабатывающих заводов региона продолжать работу, со ссылкой на агентство Рейтер сообщает Нью-Йорк Таймс.

Достигнув рекордно низкого уровня в разгар пандемии COVID-19 в апреле и мае, европейская маржа дизельного топлива снова получила тенденцию к снижению после довольно скромного восстановления в июле. Об этом свидетельствуют данные ориентировочного поставщика S&P Global Platts.