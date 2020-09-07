Оперативный штаб при Кабмине принял решение о возобновлении деятельности детских садов. Согласно решению, с 1 октября возобновляется деятельность детских садов в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе, а с 15 сентября – в остальных городах и районах.

Решение Кабмина касается деятельности как государственных, так и частных детских садов.

Более позднее открытие детских садов в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе обусловлено более высокой плотностью населения, а также необходимостью большего периода для проведения подготовительных работ и дезинфекции.

В то же время за этот период воспитатели будут проинструктированы о новых правилах работы детских садов.