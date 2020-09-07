В России растет число заболевших COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 5 тысяч 218 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным Информационного центра, в Москве заболевших 642, в Санкт-Петербурге — 218, в Московской области — 164, в Нижегородской — 159, в Ростовской — 153.

За сутки скончались 142 человека, в том числе 22 — в Петербурге, по 12 — в Москве и Свердловской области.

Всего с начала пандемии зарегистрировано более 1 млн 41 тыс. заболевших, скончались из них — 18 тыс. 135 человек, выздоровели — более 856 тыс.