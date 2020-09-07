Выгодное предложение от Avtolüks Azərbaycan для любителей люкс-автомобилей фото; видео
Официальный представитель Jaguar Land Rover в Азербайджане Avtolüks Azərbaycan обновил цены на Range Rover Sport, одну из лидирующих моделей марки Land Rover.
Теперь желающие приобрести Range Rover могут получить этот роскошный автомобиль с выдающимся перформансом в своем сегменте по цене от 171 700 манатов (101 000 USD). Официальный дилер предлагает Range Rover Sport в 4 версиях, оснащенных бензиновыми двигателями 2,0 л (300 л.с.), 3,0 л (340/360 л.с.) и 3,0 л (258 л.с.) дизельным двигателем.
Автомобиль можно приобрести наличными или кредитом - 20% первоначального взноса и 12% годовых на срок до 4 лет. На каждый автомобиль распространяется официальная гарантия от производителя 3 года или 100 000 км пробега.
Те, кто желает тестировать Range Rover Sport и поближе познакомиться с ним, могут посетить официальный центр Jaguar Land Rover по адресу: Aшуг Молла Джума, 42B или позвонить по телефону 012 983 / 055 983 0 983, или написать на электронную почту [email protected]. www.landrover-azerbaijan.com