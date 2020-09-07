Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире, сообщает телеканал Fox News.

"Я думаю, в своих попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира", - заявил депутат в интервью телеканалу.

В своем письме Нобелевскому комитету о выдвижении Трампа на премию Тибринг-Гедде заявил, что администрация Трампа сыграла ключевую роль в установлении отношений Израиля и ОАЭ. По его словам, "так как ожидается, что другие страны Ближнего востока последуют примеру ОАЭ, это соглашение может стать переломным моментом, благодаря которому Ближний Восток станет регионом сотрудничества и процветания".

Ранее Израиль и ОАЭ при посредничестве США договорились о полной нормализации отношений.