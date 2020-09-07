В результате кризиса крупнейший в мире рынок купли-продажи футбольных талантов сократится на 20-30%, предупредил Аньелли на виртуальном слете ECA.

"И 90% этих убытков, по подсчетам ФИФА, ляжет на плечи клубов", - подвел первые итоги пандемии президент итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли, возглавляющий влиятельную Ассоциацию европейских клубов (ECA).

Европейский футбол потеряет 4 млрд евро из-за коронавируса, поскольку стадионы пустуют, спонсоры бегут, а телеканалы требуют скидок и компенсаций за недоигранное и недопоказанное. Об 'этом пишет BBC News.

"Потери гигантские, и для многих клубов они могут обернуться финансовым кризисом. Точный масштаб случившегося мы сможем оценить только после публикации годовых отчетов осенью", - сказал Аньелли.

Дефицит наличности у европейских клубов означает, что перестройка команд, замена игроков и тренеров, строительство новых стадионов - все это для большинства откладывается.

Из-за пандемии сезон в некоторых европейских лигах завершился досрочно, другие все же доиграли к концу лета, но скомканно и при пустых трибунах. В результате телеканалы, оплатившие гигантские счета за право транслировать матчи, потребовали компенсации.

Самая богатая в мире английская Премьер-лига вернула более 360 млн евро, немецкая Бундеслига - около 200 млн. А еще 575 млн евро элита европейского футбола потеряет на трансляции международных клубных соревнований, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы, финальную часть которых доигрывали в один матч, без ответных игр.

Последняя цифра не окончательная - УЕФА сейчас утрясает детали, сказал Аньелли.

Деньги телеканалов обеспечивают почти половину доходов самых богатых клубов мира: на них приходится около 45% выручки. Чуть меньше приносит коммерческая деятельность, и остальные 15% клубы зарабатывают на стадионах, подсчитала фирма Deloitte.