Американские полицейские расстреляли подростка с аутизмом

В американском Солт-Лейк-Сити полицейский несколько раз выстрелил в 13-летнего подростка с аутизмом, который из-за нервного срыва стал угрожать прохожим. Об этом сообщает KUTV.

Отмечается, что правоохранители выехали после сообщений прохожих на улице об угрозе со стороны подростка. Сообщалось, что Линден Кэмерон находился на улице с оружием. Вскоре полицейские начали погоню за ним, один из них достал пистолет и открыл огонь. В результате мальчик получил серьезные ранения в плечо, лодыжку, кишечник и мочевой пузырь.

Известно, что у Линдена синдром Аспергера, который ведет к трудности в социальном взаимодействии и невербальной коммуникации. Мать утверждает, что у мальчика случился первый за год нервный срыв из-за ее ухода на работу. После этого она набрала 911, попросив экстренную службу помочь доставить сына в больницу. При этом до сих пор информация о наличии у него оружия разнится, началось официальное расследование случившегося.