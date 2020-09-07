Игорь Додон решил идти на второй срок

Президент Молдовы Игорь Додон принял решение баллотироваться на второй президентский срок на выборах 1 ноября. Об этом Додон заявил ТАСС перед регистрацией в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) инициативной группы, которая займется сбором подписей в его поддержку.

"Я решил баллотироваться на второй срок после многочисленных консультаций с гражданами, убедившись в их поддержке. Планирую продолжить свою политическую программу. Нашей стране нужен лидер, который будет проводить взвешенную внешнюю политику, не допустит реванша олигархов, сохранит нейтралитет, будет поддерживать межнациональный мир", - сказал Додон.

Все опросы общественного мнения называют действующего главу республики фаворитом предстоящих выборов, его поддерживает крупнейшая в стране Партия социалистов Республики Молдова. Главным оппонентом Додона называют лидера проевропейской Партии действия и солидарности, экс-премьера Майю Санду, которая намерена взять реванш за поражение от Додона во втором туре выборов 2016 года.