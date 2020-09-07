Арестована один из лидеров протестов в Минске
Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову арестовали сотрудники правоохранительных органов. Как передает ТАСС, об этом сообщает Tut.by.
В настоящее время она находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.
«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», - сообщил журналистам отец оппозиционного политика Александр Колесников.
Ранее штаб бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико сообщил, что из нескольких анонимных источников поступила информация о нахождении Колесниковой в Мозырском пограничном отряде. В Координационном совете добавили, что адвокаты пытаются выяснить ее местонахождение.