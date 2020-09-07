Михаил Ефремов рассказал про условия своего заключения. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ефремова поместили в СИЗО №5 «Водник» на десять суток. Позднее актеру подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости.

«Презензий к условиям содержания не имеет. У него два приятных соседа, оба Сергеи. В камере есть телевизор, электрочайник и чай», — сообщил член ОНК Москвы Борис Клин, пришедший к Ефремову.

Актер сообщил, что в СИЗО его доставили в 16 часов. Врачи измерили ему давление и сняли электрокардиограмму. Ефремов поговорил с психологом и руководителем следственного изолятора, а также изучил правила внутреннего распорядка.