Ощутимый эффект вакцинации от коронавируса в полной мере проявится в мире не ранее 2022 года, поскольку потребуется время для приобретения коллективного иммунитета населением. С таким прогнозом выступила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

"Когда поступит вакцина, потребуется время, чтобы все или по крайней мере 60-70% людей обрели иммунитет, который мы называем коллективным иммунитетом, что действительно замедлит передачу инфекции", - сказала она.

"Мы говорим в данном случае не об искоренении этого вируса, а о снижении определенного воздействия, которое он оказывает сейчас на общество, на жизни. И несомненно, потребуется время до 2022 года, чтобы увидеть эту перемену", - пояснила Сваминатан.

С учетом необходимости проведения испытаний разрабатываемых сейчас в мире вакцин, а также их лицензирования и производства она назвала середину 2021 года "оптимистичным сценарием" в том, что касается доставки "ограниченного числа доз вакцин в страны".