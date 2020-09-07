Правозащитники ведут переговоры с властью об освобождении Тофика Ягублу

Представители Совместной рабочей группы по правам человека продолжают переговоры с представителями правительства для справедливого пересмотра дела Тофика Ягублу и его освобождения. Об этом журналистам заявил правозащитник Аваз Гасанов, добавив, что из-за объявленной голодовки состояние здоровья Тофика Ягублу ухудшается.

«Правозащитники надеются, что будет определена процедура для его скорейшего освобождения», - сказал он.

Напомним, что решением Низаминского районного суда Тофик Ягублу был осужден на срок 4 года 3 месяца строгого режима. Согласно обвинению, в автомобильной аварии Т.Ягублу оскорбил водителя другой машины и находившуюся рядом с ним жену, нанес им телесные повреждения. Сам Тофик Ягублу отвергает обвинения.