Синоптики рассказали о погоде на завтра
В четверг, 10 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, днем в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь, ветер северо-восточный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 19-23, днем 28-31 градус тепла, в Баку ночью 20-22, днем 28-30 градусов тепла.
Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 35-40%.
На пляжах Апшерона прогнозируется юго-восточный ветер. Температура морской воды составит 23-25 градусов.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных регионах ожидаются кратковременные грозовые дожди, град, ветер восточный. Ночью 17-21, днем 29-34, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.
Завтра на Апшеронском полуострове слабые и умеренные колебания метеорологических факторов хоть и будут относительно благоприятными для метеозависимых людей, высокая влажность может вызвать дискомфорт у некоторых из них.