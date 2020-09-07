Роухани: «США ничего не добились давлением»

США, отказавшись в 2018 году от соглашения по иранской ядерной программе, выбрали неверный путь, и экономическое давление Вашингтона на Тегеран успеха не имело, заявил в среду на заседании кабинета министров президент Ирана Хасан Роухани.

"Неправильные расчеты Америки с 2018 года базировались на допущении, что они могут поставить иранский народ на колени при помощи экономического давления... Иранский народ сопротивлялся любому давлению, США не достигнут своей цели, хотя и создают сложности для нашего народа", - приводит его слова агентство "Мехр".

Президент Ирана отметил, что в результате администрация США подорвала свой имидж не только на международной арене и в СБ ООН, но и внутри собственной страны.

"Они, конечно, чувствуют сожаление, и им следует вернуться. И они вернутся. Нынешний путь тупиковый для Америки", - резюмировал Роухани.