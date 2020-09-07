Октай Ширалиев рассказал Багдаду Амрееву о борьбе с COVİD-19

Открывая встречу, которая прошла в Минздраве, министр здравоохранения Октай Ширалиев рассказал о методах борьбы с пандемией и лечения COVID-19 в Азербайджане и состоянии здравоохранения в стране. Министр отметил, что принцип сотрудничества и солидарности в области здравоохранения и медицинской науки между международными организациями и странами имеет исключительное значение в борьбе с COVID-19.

В своем выступлении генеральный секретарь Багдад Амреев подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в области здравоохранения стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Также были отмечены разработка политики здравоохранения по борьбе с COVID-19 в Азербайджане, привлечение амбулаторных услуг поликлиник к борьбе с коронавирусом и подготовка больниц.

После встречи министров здравоохранения Совета сотрудничества тюркоязычных государств внимание было обращено на создание научно-медицинской группы, а также группы цепочки поставок.

В заключение министр здравоохранения Октай Ширалиев отметил, что тюркский мир однозначно поддержал Азербайджан во время армянской провокации в направлении Товузского района на азербайджано-армянской границе в июле этого года, и подчеркнул, что правительство и народ Азербайджана высоко оценивают эту поддержку.

Напомним, что по инициативе президента Азербайджана, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева 10 апреля состоялся чрезвычайный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств посредством видеоконференции. В ходе саммита было решено объединить усилия стран-членов и государств-наблюдателей организации для борьбы с пандемией. 28 апреля 2020 года была проведена видеоконференция министров здравоохранения государств-членов и государств-наблюдателей Совета сотрудничества тюркоязычных государств, посвященная COVID-19, и были приняты решения о продолжении сотрудничества.

В завершение встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества с организацией.