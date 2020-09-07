Евросоюз окажет помощь беженцам из сгоревшего лагеря

Еврокомиссар находится на связи с правительством Греции и с местными органами власти. Она выразила сочувствие находящимся на Лесбосе людям, в особенности мигрантам и работникам лагеря.

После пожара, охватившего в ночь на среду, 9 сентября, лагерь беженцев Мориа на греческом острове Лесбос, комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон объявила о выделении финансовой помощи для немедленной транспортировки на материк 400 детей и подростков из этого лагеря, оставшихся без сопровождения. Об этом сообщает Дойче велле.

"Мория" - крупнейший лагерь для беженцев во всей Европе. На протяжении уже нескольких лет он переполнен: в последнее время там, по данным властей Греции, проживали 12 600 человек, хотя лагерь рассчитан на 2800 мест. В ночь на 9 сентября в "Мории" сразу в нескольких местах вспыхнули пожары, которым предшествовали беспорядки среди мигрантов в связи с тем, что на прошлой неделе лагерь закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая заражения коронавирусом. Согласно последним данным, в лагере зарегистрированы 35 случаев заражения.

Руководитель профсоюза пожарных сообщил утром, что лагерь выгорел на 99%. По данным местного новостного портала Lesvospost, более 3000 палаток, тысячи контейнеров, а также помещения администрации и местная клиника уничтожены огнем.

"На острове Лесбос введено чрезвычайное положение", - сообщил официальный представитель правительства Греции местному телеканалу ERT. До сих пор точно не известно, кто именно поджег лагерь: сами мигранты или жители острова. Показания сторон расходятся.