Состоялась онлайн-конференция правления Федерации кикбоксинга Азербайджана (ФКА). Как сообщили haqqin.az в пресс-службе федерации, на заседании новым президентом ФКА избран Орхан Алиев. Экс-президент организации, вице-спикер Милли Меджлиса Адиль Алиев избран почетным председателем.

Адиль Алиев выразил поддержку новому президенту Федерации и пожелал ему успехов в будущей деятельности.

Орхан Алиев поблагодарил за оказанное ему доверие и пообещал оправдать его.

"Избрание президентом федерации для меня почетно, но это и очень большая ответственность. Я постараюсь оправдать это доверие. Федерация кикбоксинга Азербайджана будет продолжать вносить вклад в развитие спорта в стране", - отметил новоизбранный президент.

Отметим, что О.Алиев родился 20 июня 1981 года в Армении. В 2002 году окончил исторический факультет Бакинского государственного университета. Успешно работал в частном секторе. Представлял Азербайджан на различных международных форумах и конференциях, а также был спонсором международных спортивных соревнований. Знает азербайджанский, английский, турецкий и русский языки.