Эльмир Алиев, отдел спорта 14:58

Сборная Азербайджана выиграла свой первый матч в новом сезоне Лиги наций. Гостевой успех на Кипре (1:0) стал также дебютной победой Джанни Де Бьязи у руля нашей национальной команды.

После поражения от Люксембурга нужно было что-то менять, и Де Бьязи решил, что уж тут-то он точно начнет матч с пятью защитниками. Напомним, что в игре с Люксембургом итальянец перешел на эту схему во втором тайме при счете 1:1. Но затея провалилась, потому что выпущенный на замену Адиль Нагиев почти сразу привез пенальти в свои ворота. Играя в меньшинстве, изменить ход игры не было ни сил, ни возможности. В Никосии Нагиев не попал даже в заявку на матч, как и дисквалифицированный и оставленный в Баку Махир Эмрели. Намик Алескеров на этот раз был в запасе, а в стартовом составе появились два новых игрока – Аббас Гусейнов и Рагим Садыхов. Забегая вперед, скажу, что эти два футболиста поучаствовали в голевой атаке сборной Азербайджана… Гусейнов занял место на левом краю, Максим Медведев расположился на привычном правом фланге. В центре же обороны играли Бадави Гусейнов, Бахлул Мустафазаде и Антон Кривоцук. Игра в пять защитников хороша тем, что фланговые игроки при необходимости и в зависимости от соперника могут спокойно подключаться к атакам, что мы и увидели в матче с Кипром. Оказалось, что сугубо оборонительная, как считали многие, схема Де Бьязи 5-4-1, на деле в первом тайме выглядела как 3-6-1, а порой даже как 3-4-3.

Аббас и особенно Максим с первых минут настолько активно играли впереди, что ошарашенные киприоты просто не знали, что делать. Де Бьязи явно удивил своего кипрского коллегу. Сюрпризом стал и выход на поле полузащитника Рагима Садыхова. 24-летний воспитанник московского «Спартака», перешедший в прошлом сезоне в «Сумгаит» из «Торпедо», дебютировал в сборной более чем удачно. Уже через несколько минут после начала матча я получил несколько сообщений от друзей и знакомых с вопросом: кто этот парень со… светлой головой в буквальном и переносном смысле. Игра Рагима действительно стала открытием. Да, те, кто смотрят матчи чемпионата Азербайджана, примерно знали, на что способен этот полузащитник. Но одно дело демонстрировать свое мастерство в «Сумгаите», а другое – в первой игре за сборную, да еще и в сложнейший для нее момент. Для дебютанта Садыхов демонстрировал удивительное спокойствие, словно он уже много лет играет в национальной команде. Были, конечно, моменты, когда все же ощущался недостаток взаимопонимания с партнерами. Например, на 10-й минуте, когда Тамкин Халилзаде наносил удар из убойной позиции, на пути мяча возник Садыхов, невольно исполнив роль защитника. Но в целом впечатления от игры футболиста «Сумгаита» весьма положительные.

В эпизоде с голом Рагим получил мяч от Аббаса Гусейнова, перепасовал его в штрафную, где за мяч поборолись Рамиль Шейдаев и Тамкин Халилзаде, вынудившие кипрских защитников играть на отбой. Мяч подхватил в очередной раз подключившийся в атаку Максим Медведев, который мастерски, как заправский нападающий, обошел защитника и здорово пробил, да еще и не совсем «родной» левой ногой. Гол Максима раз и навсегда положил конец неприятной шумихе вокруг его имени. После игры с Люксембургом капитан давал интервью. Ответив на все вопросы, Медведев, улыбнувшись, поинтересовался у журналиста: «Хорошо получилось?». Было понятно, что футболист спрашивал о том, удалось ли ему, не совсем свободно говорящему на азербайджанском языке, нормально ответить на вопросы. Но в тот момент страна была настолько огорчена провальной домашней игрой с Люксембургом, что улыбка и этот, по сути, безобидный вопрос стали причиной нападок на капитана. Даже пошли разговоры о том, чтобы отобрать у Медведева капитанскую повязку. К счастью, в сборной не повелись на эту истерию, а сам Максим вышел на поле и все доказал своей игрой.

«Без преувеличения можно сказать: если бы мы не знали, что против нас играет Азербайджан, то можно было бы подумать, что нам противостоит одна из супердержав мирового футбола», - написало одно из кипрских СМИ, описывая первый тайм вчерашнего матча. И действительно, азербайджанские футболисты просто летали по полю, и если бы не слабая реализация моментов, то к перерыву счет мог бы быть просто разгромным. Интересное преображение. В матче с Люксембургом наши футболисты с первых минут с трудом передвигались по полю, а в игре с Кипром в первом тайме бегали как заведенные. И причина здесь, как мне кажется, не только в том, что игроки были сверхмотивированы после мощной волны критики в свой адрес. А еще и в том, что принесли свои плоды физические нагрузки, которым тренерский штаб Де Бьязи подверг игроков. Только в следующий раз итальянцам, наверное, стоит чуть подкорректировать программу подготовки, чтобы не возникало такого дисбаланса между двумя играми.

Успех на Кипре стал четвертой гостевой победой сборной Азербайджана за 26 лет участия в официальных матчах. Ранее наша команда обыгрывала на выезде Лихтенштейн (2:0), Сан-Марино (1:0) и Фареры (3:0). Однако игру, показанную вчера в первом тайме, многие называют лучшей в истории сборной Азербайджана. Спорное суждение в том плане, что за все эти годы у нашей команды в домашних играх были хорошие таймы и матчи. Но вот если оглядываться на выездные встречи, то и правда такую уверенную и качественную игру со множеством голевых моментов сложно припомнить. Теперь главная задача Де Бьязи – закрепить этот успех, не растерять его до октября, когда сборную Азербайджана ждет сложный выезд в Черногорию и домашний матч с Кипром. Ведь и бывший главный тренер нашей команды Никола Юрчевич в какой-то момент, а именно в сентябре прошлого года, нащупал игру, но не смог, что называется, ее зафиксировать. В результате последние два матча в отборе к Евро-2020 получились неудачными, и все это завершилось отставкой хорвата.