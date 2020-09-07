Лучший тайм в истории сборной Азербайджана! И четвертая победа за 26 лет
Сборная Азербайджана выиграла свой первый матч в новом сезоне Лиги наций. Гостевой успех на Кипре (1:0) стал также дебютной победой Джанни Де Бьязи у руля нашей национальной команды.
После поражения от Люксембурга нужно было что-то менять, и Де Бьязи решил, что уж тут-то он точно начнет матч с пятью защитниками. Напомним, что в игре с Люксембургом итальянец перешел на эту схему во втором тайме при счете 1:1. Но затея провалилась, потому что выпущенный на замену Адиль Нагиев почти сразу привез пенальти в свои ворота. Играя в меньшинстве, изменить ход игры не было ни сил, ни возможности.
В Никосии Нагиев не попал даже в заявку на матч, как и дисквалифицированный и оставленный в Баку Махир Эмрели. Намик Алескеров на этот раз был в запасе, а в стартовом составе появились два новых игрока – Аббас Гусейнов и Рагим Садыхов. Забегая вперед, скажу, что эти два футболиста поучаствовали в голевой атаке сборной Азербайджана…
Гусейнов занял место на левом краю, Максим Медведев расположился на привычном правом фланге. В центре же обороны играли Бадави Гусейнов, Бахлул Мустафазаде и Антон Кривоцук.
Игра в пять защитников хороша тем, что фланговые игроки при необходимости и в зависимости от соперника могут спокойно подключаться к атакам, что мы и увидели в матче с Кипром. Оказалось, что сугубо оборонительная, как считали многие, схема Де Бьязи 5-4-1, на деле в первом тайме выглядела как 3-6-1, а порой даже как 3-4-3.
Аббас и особенно Максим с первых минут настолько активно играли впереди, что ошарашенные киприоты просто не знали, что делать. Де Бьязи явно удивил своего кипрского коллегу.
Сюрпризом стал и выход на поле полузащитника Рагима Садыхова. 24-летний воспитанник московского «Спартака», перешедший в прошлом сезоне в «Сумгаит» из «Торпедо», дебютировал в сборной более чем удачно.
Уже через несколько минут после начала матча я получил несколько сообщений от друзей и знакомых с вопросом: кто этот парень со… светлой головой в буквальном и переносном смысле. Игра Рагима действительно стала открытием. Да, те, кто смотрят матчи чемпионата Азербайджана, примерно знали, на что способен этот полузащитник. Но одно дело демонстрировать свое мастерство в «Сумгаите», а другое – в первой игре за сборную, да еще и в сложнейший для нее момент.
Для дебютанта Садыхов демонстрировал удивительное спокойствие, словно он уже много лет играет в национальной команде. Были, конечно, моменты, когда все же ощущался недостаток взаимопонимания с партнерами. Например, на 10-й минуте, когда Тамкин Халилзаде наносил удар из убойной позиции, на пути мяча возник Садыхов, невольно исполнив роль защитника. Но в целом впечатления от игры футболиста «Сумгаита» весьма положительные.
В эпизоде с голом Рагим получил мяч от Аббаса Гусейнова, перепасовал его в штрафную, где за мяч поборолись Рамиль Шейдаев и Тамкин Халилзаде, вынудившие кипрских защитников играть на отбой. Мяч подхватил в очередной раз подключившийся в атаку Максим Медведев, который мастерски, как заправский нападающий, обошел защитника и здорово пробил, да еще и не совсем «родной» левой ногой.
Гол Максима раз и навсегда положил конец неприятной шумихе вокруг его имени. После игры с Люксембургом капитан давал интервью. Ответив на все вопросы, Медведев, улыбнувшись, поинтересовался у журналиста: «Хорошо получилось?». Было понятно, что футболист спрашивал о том, удалось ли ему, не совсем свободно говорящему на азербайджанском языке, нормально ответить на вопросы. Но в тот момент страна была настолько огорчена провальной домашней игрой с Люксембургом, что улыбка и этот, по сути, безобидный вопрос стали причиной нападок на капитана. Даже пошли разговоры о том, чтобы отобрать у Медведева капитанскую повязку. К счастью, в сборной не повелись на эту истерию, а сам Максим вышел на поле и все доказал своей игрой.
«Без преувеличения можно сказать: если бы мы не знали, что против нас играет Азербайджан, то можно было бы подумать, что нам противостоит одна из супердержав мирового футбола», - написало одно из кипрских СМИ, описывая первый тайм вчерашнего матча.
И действительно, азербайджанские футболисты просто летали по полю, и если бы не слабая реализация моментов, то к перерыву счет мог бы быть просто разгромным.
Интересное преображение. В матче с Люксембургом наши футболисты с первых минут с трудом передвигались по полю, а в игре с Кипром в первом тайме бегали как заведенные. И причина здесь, как мне кажется, не только в том, что игроки были сверхмотивированы после мощной волны критики в свой адрес. А еще и в том, что принесли свои плоды физические нагрузки, которым тренерский штаб Де Бьязи подверг игроков. Только в следующий раз итальянцам, наверное, стоит чуть подкорректировать программу подготовки, чтобы не возникало такого дисбаланса между двумя играми.
Успех на Кипре стал четвертой гостевой победой сборной Азербайджана за 26 лет участия в официальных матчах. Ранее наша команда обыгрывала на выезде Лихтенштейн (2:0), Сан-Марино (1:0) и Фареры (3:0). Однако игру, показанную вчера в первом тайме, многие называют лучшей в истории сборной Азербайджана. Спорное суждение в том плане, что за все эти годы у нашей команды в домашних играх были хорошие таймы и матчи. Но вот если оглядываться на выездные встречи, то и правда такую уверенную и качественную игру со множеством голевых моментов сложно припомнить.
Теперь главная задача Де Бьязи – закрепить этот успех, не растерять его до октября, когда сборную Азербайджана ждет сложный выезд в Черногорию и домашний матч с Кипром. Ведь и бывший главный тренер нашей команды Никола Юрчевич в какой-то момент, а именно в сентябре прошлого года, нащупал игру, но не смог, что называется, ее зафиксировать. В результате последние два матча в отборе к Евро-2020 получились неудачными, и все это завершилось отставкой хорвата.
Но Де Бьязи, как сейчас кажется, другой. Помимо его тренерских качеств, он видится человеком более душевным, чем все предыдущие иностранцы, работавшие со сборной Азербайджана. Есть вера в то, что итальянцу удастся увлечь команду за собой. И не на одну-две игры.
Есть моменты, которые кому-то могут показаться ничего не значащей мелочью, но на самом деле именно из таких деталей и рождается единство тренера и команды. К примеру, было очень приятно видеть, как после матча Де Бьязи по-отечески обнимал и целовал каждого футболиста своей команды, поздравляя и благодаря парней за игру. И хочется верить, что поводов для таких поздравлений будет еще много.