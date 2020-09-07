Лукашенко: интеграция Беларуси с Россией невозможна

Интеграция Беларуси с Россией в соответствии с Союзным договором невозможна, заявил президент Александр Лукашенко.

В интервью российским журналистам белорусский лидер объяснил, что к сегодняшнему моменту ситуация заметно изменилась. "Сейчас два поколения после этого выросло, и сегодня уже невозможно ту интеграцию реализовать", - передает Интерфакс слова Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что нужна равноправная экономическая интеграция. "Если говорить о глубине интеграции, никаких вопросов нет с точки зрения экономической интеграции. Никаких нет проблем, главное - равноправная основа. Нет, не все объединить и напополам поделить, это глупость, мы подавимся от этого куска. Это должна быть равноправная основа", - сказал Лукашенко.