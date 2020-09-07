Лукашенко за проведение досрочных президентских выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что склонен провести в стране досрочные президентские выборы, но о точном времени говорить рано, при этом они должны пройти раньше, чем парламентские, передает РИА Новости.

"Если мы будем менять конституцию, то мы должны в конституции прописать выборы президента. Но отдельно, отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю", - сказал Лукашенко в интервью российским телеканалам.

"Я вам впервые об этом говорю. Я к этому склонен. Но я по срокам не говорю. Надо принять конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент", - подчеркнул Лукашенко.