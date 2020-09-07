В Москве началась вакцинация от коронавируса

Первые добровольцы из москвичей уже сделали прививку от коронавируса COVID-19 в ходе пострегистрационного этапа исследования вакцины «Спутник V», сообщила вице-мэр российской столицы Анастасия Ракова.

«В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку»,— сказала Ракова журналистам. По ее словам, на вакцинацию записались 35 тысяс человек, число желающих ежедневно растет.

Введение вакцины будет проходить в два этапа. На первом этапе добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день — второй. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами, это нужно для усиления иммунной защиты организма.