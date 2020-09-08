Преподаватель умерла от коронавируса во время лекции в Zoom

В Аргентине профессор из университета стала задыхаться во время онлайн-лекции через Zoom и потеряла сознание на глазах у студентов. Вскоре она умерла в больнице. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, 46-летняя Паола де Симоне начала задыхаться во время онлайн-лекции для студентов, вскоре она потеряла сознание и умерла.

Сообщается, что после начала приступа ученики пытались узнать адрес де Симоне, чтобы вызвать к ней медиков, однако женщина не смогла его назвать.

Как указывает издание, в конце августа де Симоне сообщала на своей странице в Twitter о том, что уже около месяца у нее наблюдались симптомы коронавируса.

Ранее власти Аргентины решили продлить карантин, введенный из-за коронавируса, до 20 сентября. По данным на 6 сентября, в стране насчитывалось 451 198 человек, зараженных коронавирусом, скончался 9 361 пациент.