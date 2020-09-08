В Казахстане создадут министерство по чрезвычайным ситуациям
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании в республике министерства по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщила пресс-служба главы казахстанского государства.
"В целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постановляю образовать министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", - говорится в указе.
Согласно документу, новому ведомству будут переданы некоторые полномочия МВД, министерства индустрии и инфраструктурного развития, а также министерства национальной экономики.
В 2014 году в Казахстане было упразднено министерство по чрезвычайным ситуациям. Тогда в составе МВД был создан Комитет по чрезвычайным ситуациям.