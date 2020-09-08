Лавров раскритиковал действия Берлина

У Москвы накопилось много вопросов к Берлину в связи с неподобающим отношением к запросам, которые направляются немецким властям по ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается ситуации вокруг Навального в целом. У нас накопилось немало вопросов к нашим немецким коллегам по поводу неподобающего отношения к тем официальным запросам, которые мы отправляем в Берлин, включая направленный официальный запрос Генпрокуратуры об оказании правовой помощи в соответствии с имеющимся между нашими странами соглашением», — сказал российский министр во время пресс-конференции после переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Лавров подчеркнул, что Германия не отвечала на запросы российской стороны больше недели.