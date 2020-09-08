Пользователям WhatsApp угрожают «текстовые бомбы»

Пользователям WhatsApp начали приходить сообщения от незнакомых абонентов, которые способны блокировать мессенджер. Набор символов WhatsApp не может обработать, сообщает WABetaInfo.

Когда пользователь открывает на смартфоне сообщение, приложение перестает работать. Нормально функционировать оно начинает только после переустановки.

Чтобы не стать жертвой такой "текстовой бомбы", эксперты советуют в настройках выставить запрет на добавление в групповые чаты от людей не из списка контактов.

Если же такое вредоносное сообщение вы все-таки получили, то эксперты рекомендуют его удалить через веб-версию WhatsApp на компьютере.

В компании заявили, что о проблеме знают и баг устранят в ближайшем обновлении.