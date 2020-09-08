Сегодня передали интервью с Лукашенко. Везде заявлено, что это ведущие журналисты России. Из четверых двое - Симонян и Бабаян, главные редакторы. На российских каналах выступают Кургинян, Саркисов, Шахназаров, Погосян, Кеосоян - перечислять можно долго. Не смейте говорить мне об их лобби. Они умные, толковые и талантливые люди, блестяще владеющие русским языком. У нас есть противоположные примеры. Сравните выступления Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на русском или английском. Нужны комментарии?

Поговорим о своих доморощенных националистах. «Закроем русские школы», в который раз слышим их гневный клич! Успокойтесь. У нас и так никого нет на зарубежных каналах, а те, кто есть, чудовищно плохо владеют русским языком. Про англоязычные каналы тоже ничего хорошего сказать не могу. Хотя число владеющих английским растёт. Уважаемые местные неучи! Знать свой родной язык - это априори необходимо и не может даже обсуждаться. Но такой небольшой стране, как наша, нужны тысячи людей, отлично владеющих русским, английским, французским, арабским языками, как минимум.

Нужны не только журналисты владеющие языками. Нужны офицеры, осваивающие зарубежную технику, деятели искусства и науки, представляющие свою культуру и науку в мире, наконец политики. У нас нет нашего лобби не потому, что нам кто-то мешает. Наши недомыслие, отсталость, ущербность, зависть, воинствующее невежество - вот главные враги. И в карабахском вопросе, и в международных вопросах, и во внешней и во внутренней политике. Как сказал один местный «деятель» - «мы мечтали избавиться от русского языка. Как нам теперь избавиться от английского». Мечтать, конечно, не вредно. А может, наоборот, увеличить число школ на разных языках и дать всем нашим детям в обязательном порядке вторые и третьи языки. Может, тогда на телеэкранах появятся сразу два азербайджанца, и мы не будем вспоминать о чужом лобби. Хотя, действительно, мечтать не вредно…