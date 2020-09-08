Дональд Туск предложил выдвинуть Тихановскую на Нобелевскую премию

Экс-премьер Польши Дональд Туск предложил выдвинуть лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея Тихановского на Нобелевскую премию мира. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, участвовавшим в этом самом мирном движении за многие годы», — говорится в сообщении.