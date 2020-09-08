«Девять шагов к справедливости» Михаила Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который на днях сообщил о том, что планирует вернуться на родину и прийти к власти, опубликовал на своей странице в Facebook «Девять шагов к справедливости».

«Полиция будет полностью и реально деполитизирована. Под этим подразумевается патрульная полиция, криминальная полиция, а также полицейский спецназ. Она будет лишь в логистической связи с МВД, а ее руководитель будет независим от министра МВД. Руководителя полиции будет назначать не министр МВД и не премьер... Он будет избран парламентом и 1/3 голосов оппозиции среди кандидатов, которых назовет гражданский сектор», - пишет Саакашвили.

По его словам, пенитенциарная служба будет отделена от минюста. Ее руководителя изберут тем же образом, что и главу полиции. Прокуратура будет разделена на два ведомства: будет создана общая прокуратура и по гражданским делам. Председателя парламентского комитета по правам человека будет избирать оппозиция.

«Служба государственной безопасности будет упразднена в связи с использованием государственных ведомств в политических целях... Это болезненная тема, ее надо раз и навсегда закрыть и оставить в прошлом. Политическая полиция в Грузии не будет существовать. Контрразведка и антитеррористическая служба войдут в состав МВД», - заявил Саакашвили.

В последних пунктах он прописал, что так называемые «ключи прослушки» будут переданы независимой судебной системе и омбудсмену. Также будет упразднена финансовая полиция. Центр судебной экспертизы станет независимым ведомством. Судебная реформа должна состояться широким политическим консенсусом, а не только правящей силой и парламентским большинством.