В Кремле отреагировали на идею единой валюты России и Беларуси

Идея создания единой валюты России и Беларуси является вопросом воли двух стран, и эта воля пока не озвучивалась. Таким образом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на просьбу прокомментировать подобные слухи, сообщает Интерфакс.

Он указал, что не знает, обсуждали ли этот вопрос «предметным образом», но подчеркнул, что единый эмиссионный центр стал бы существенным шагом на пути к углублению российско-белорусской интеграции.

Также Песков назвал «абсолютной чушью» сообщения о том, что во время визита главы Беларуси Александра Лукашенко в Москву будет обсуждаться вопрос слияния двух стран или поглощения республики. Кремль, как указал он, планирует обсудить вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством двух стран в различных форматах, с задолженностями и с энергоресурсами.