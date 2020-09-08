США подтвердили планы о выводе военных из Ирака

США намерены сократить число военных в Ираке на 2,2 тыс. человек, заявил руководитель Центрального командования Соединенных Штатов (CENTCOM) Фрэнк Маккензи.

«Такое сокращение присутствия позволяет нам продолжать консультировать наших иракских партнеров и помогать им в искоренении последних остатков ИГ в Ираке и обеспечении его прочного поражения», – сказал Маккензи в эфире Fox News, передает РИА Новости.

По его словам, сократить контингент с 5,2 тыс. до трех тысяч военных планируется в сентябре.

Американские военные также собираются сократить контингент в Афганистане.