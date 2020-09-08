В Дагестане невеста потеряла сознание и умерла перед свадьбой

В дагестанском селе Мургук умерла 23-летняя невеста. Об этом сообщает «Лента.ру».

Перед свадьбой девушка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Родственники дали ей лекарство, после чего у нее резко упало давление.

Девушку успели доставить в больницу, где у нее диагностировали инсульт. Незадолго до приезда жениха она скончалась.

Издание отмечает, что у девушки с детства были проблемы с сердцем, и она часто жаловалась на боли бабушке, которая ее воспитывала.