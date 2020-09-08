В Италии создали тест на COVID-19 с результатом через три минуты

Министерство здравоохранения Италии одобрило производство нового теста на коронавирус, который позволяет получить результат уже через три минуты, сообщает агентство ASNA.

Отмечается, что новый тест проводится с использованием слюны пациента. Он был разработан компанией в городе Мерате к северу от Милана в сотрудничестве с университетом Саннио.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 27,4 миллиона случаев заражения, более 894 тысяч человек скончались.