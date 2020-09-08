В бельгийском университете закрывают кафедру Фетхуллаха Гюлена
Католический университет в бельгийском городе Лёвен закрывает кафедру Фетхуллаха Гюлена, названную именем руководителя террористической организации FETÖ.
Как сообщает Anadolu, решение принято ректоратом «ввиду резкого снижения интереса» к мероприятиям кафедры. Срок предыдущего договора, заключенного 10 лет назад в целях «межкультурных исследований», истекает 30 сентября, и вуз не намерен его продлевать, сообщили в ректорате университета.
О своем решении университет также проинформировал созданную сторонниками Гюлена «Платформу межкультурного диалога», которая финансировала деятельность кафедры (платформа ежегодно выделяла 90 тыс. евро на финансовую помощь кафедре).
При этом в университете отвергли сообщения бельгийских СМИ о якобы давлении турецкой стороны. «Ни о каком политическом давлении речи не идет. Университет не поддастся на подобного рода давление»,- подчеркнули в ректорате.