В бельгийском университете закрывают кафедру Фетхуллаха Гюлена

Как сообщает Anadolu, решение принято ректоратом «ввиду резкого снижения интереса» к мероприятиям кафедры. Срок предыдущего договора, заключенного 10 лет назад в целях «межкультурных исследований», истекает 30 сентября, и вуз не намерен его продлевать, сообщили в ректорате университета.

О своем решении университет также проинформировал созданную сторонниками Гюлена «Платформу межкультурного диалога», которая финансировала деятельность кафедры (платформа ежегодно выделяла 90 тыс. евро на финансовую помощь кафедре).

При этом в университете отвергли сообщения бельгийских СМИ о якобы давлении турецкой стороны. «Ни о каком политическом давлении речи не идет. Университет не поддастся на подобного рода давление»,- подчеркнули в ректорате.