Послу Германии в Москве заявлен решительный протест из-за выдвижения правительством ФРГ голословных обвинений в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщили в МИД РФ, передает ТАСС.

Как отмечается, послу указано, что непредоставление Германией ответа на запрос Генпрокуратуры РФ по Навальному будет расцениваться как провокация.

Вся ответственность за последствия ситуации с Навальным ляжет на правительство ФРГ и ее союзников по НАТО и ЕС, добавили в министерстве.