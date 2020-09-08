Из-за пандемии Китай отменил свой крупнейший авиасалон

Организаторы крупнейшего в Китае международного авиасалона в Чжухае объявили о его отмене в этом году из-за пандемии. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление организатора салона — компанию Zhuhai Airshow Co.

На сайте авиасалона эта информация пока не появилась. Правда, при попытке покупки билета появляется надпись о том, что салон будет проходить с 10 по 15 ноября и что информация в настоящее время обновляется.

Обычно в этом мероприятии принимают участие такие крупные производители, как Airbus, Boeing, Commercial Aircraft Corp of China (COMAC). Однако в условиях пандемии многие западные компании авиакосмического сектора пересмотрели планы участия в авиасалоне. Кроме того, въезд в Китай пока серьезно ограничен из соображений безопасности для здоровья граждан на фоне роста новых случаев заболевания.

Ранее в этом году был отменен и один из крупнейших в мире авиасалонов — в Фарнборо.